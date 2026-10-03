У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги

Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься.