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У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги

14:43 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві змінили правила руху мостами під час тривоги (Getty Images)

На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься.

Удари по мостах у Києві

Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.

Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили. Постраждали дві людини.

Напередодні під ударом перебував Південний міст у Києві.

Першого удару міст зазнав 1 жовтня, коли його атакували двома дронами.

Ввечері того ж дня удар пошкодив опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по Південному мосту, а вдень атакував його знову.

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