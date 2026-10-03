У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги

На тлі останніх атак Росії у Києві оновили правила руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.
Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).
Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".
Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.
Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили. Постраждали дві людини.
Напередодні під ударом перебував Південний міст у Києві.
Першого удару міст зазнав 1 жовтня, коли його атакували двома дронами.
Ввечері того ж дня удар пошкодив опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.
Вночі 2 жовтня ворог повторно вдарив по Південному мосту, а вдень атакував його знову.