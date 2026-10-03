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В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги

14:43 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги (Getty Images)

На фоне последних атак России в Киеве обновили правила движения по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Подольским мостовым переходом движение транспорта будут временно перекрывать (до 15 мин после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.

Южным мостом - движение транспорта будут временно перекрываться с правого на левый берег (до 15 мин после начала воздушной тревоги).

Выезд на мост в направлении левого берега осуществляется со Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

Движение транспорта по другим мостам в Киеве через реку Днепр не будет перекрываться.

Удары по мостам в Киеве

Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.

В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Пострадали два человека.

Накануне под ударом находился Южный мост в Киеве.

Первый удар мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами.

Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.

Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.

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