В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги

Подольским мостовым переходом движение транспорта будут временно перекрывать (до 15 мин после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.

Южным мостом - движение транспорта будут временно перекрываться с правого на левый берег (до 15 мин после начала воздушной тревоги).

Выезд на мост в направлении левого берега осуществляется со Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

Движение транспорта по другим мостам в Киеве через реку Днепр не будет перекрываться.