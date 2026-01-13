У Києві змінили інтервали руху поїздів метро через повітряну тривогу

"У зв’язку з повітряною тривогою, що розпочалася вночі, рух поїздів у Київському метрополітені здійснюється наявною кількістю рухомого складу, який перебував у тунелях на нічному відстої", - йдеться у повідомленні.

Наразі рух у столичному метро відбувається з такими інтервалами:

"червона" лінія - 4 хв 30 с

"синя" лінія - 4 хв 15 с

"зелена" лінія: між станціями "Сирець" - "Видубичі" - 7 хв 30 с між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" - 4 хв 30 с



У КМДА наголосили, що повітряна тривога у столиці триває. Усі 46 підземних станцій київського метро продовжують роботу в режимі укриття.

Метро як укриття

Київський метрополітен - це не лише зручний та швидкий транспорт, а й надійне укриття. Щоразу, коли у столиці лунає повітряна тривога, тисячі людей спускаються на станції метро, адже це місце безпеки під час обстрілів.

Роботу інфраструктури забезпечують працівники метрополітену. Вони допомагають людям швидко зорієнтуватися, зручно розміститися на платформах і підтримують у складні хвилини.

Водночас важливо, щоб кожен, хто перебуває в укритті, також піклувався про себе і про своїх рідних, які перебувають поруч.