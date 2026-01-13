В Киеве изменили интервалы движения поездов метро из-за воздушной тревоги

"В связи с воздушной тревогой, которая началась ночью, движение поездов в Киевском метрополитене осуществляется имеющимся количеством подвижного состава, который находился в тоннелях на ночном отстое", - говорится в сообщении.

Сейчас движение в столичном метро происходит с такими интервалами:

"красная" линия - 4 мин 30 с

"синяя" линия - 4 мин 15 с

"зеленая" линия: между станциями "Сырец" - "Выдубичи" - 7 мин 30 с между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" - 4 мин 30 с



В КГГА отметили, что воздушная тревога в столице продолжается. Все 46 подземных станций киевского метро продолжают работу в режиме укрытия.

Метро как укрытие

Киевский метрополитен - это не только удобный и быстрый транспорт, но и надежное укрытие. Каждый раз, когда в столице звучит воздушная тревога, тысячи людей спускаются на станции метро, ведь это место безопасности во время обстрелов.

Работу инфраструктуры обеспечивают работники метрополитена. Они помогают людям быстро сориентироваться, удобно разместиться на платформах и поддерживают в сложные минуты.

При этом важно, чтобы каждый, кто находится в укрытии, также заботился о себе и о своих родных, которые находятся рядом.