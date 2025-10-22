У Києві змінили графік руху трамваїв та шалені ціни на таксі: що відбувається 22 жовтня

Через коливання напруги в енергосистемі електротранспорт курсує з перебоями. Зокрема, через відсутність напруги зупинено трамваї №1, 3, 15. Натомість організовано дублюючі автобусні маршрути №1-Т і №3-Т.

Трамваї №11, 12, 16 та 19 тимчасово курсують лише до Подільського депо.

Також не працюють тролейбуси за маршрутами №5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35 і 41.

Частина маршрутів курсує за зміненими схемами:

тролейбус №12 - від Залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Либідська";

тролейбус №31 - до зупинки "Куренівка".

Окрім того, через закриття руху Південним мостом у напрямку лівого берега було змінено маршрути автобусів №22 і №91. Вони курсували через бульвар Міхновського та Дарницький міст. Рух відновили о 09:24, але він здійснюється з відхиленням від графіка.

У "Київпастрансі" зазначають, що фахівці спільно з енергетиками працюють над відновленням стабільної роботи транспорту. Після нормалізації напруги рух електротранспорту повернеться до звичайного режиму.

На тлі транспортних збоїв ціни на таксі різко зросли. Поїздка від метро "Позняки" до Майдану Незалежності коштує від 471 гривень до 615 гривень на стандартних авто без знижок у різних сервісах.

Ціни на таксі у Києві зранку 10 жовтня (скриншот із сервісів таксі)

Водночас Київська кільцева електричка працює за розкладом.

"Kyiv City Express - 15 гривень і ви вже в дорозі. Продовжуємо рух коліями попри затори на дорогах", - повідомили у Kyiv City Express.