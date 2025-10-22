RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве изменили график движения трамваев и бешеные цены на такси: что происходит 22 октября

Фото: Транспорт в Киеве 22 октября курсирует с изменениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве 22 октября частично изменили движение автобусов, троллейбусов и трамваев из-за проблем на Южном мосту и отсутствия напряжения. На фоне транспортных сбоев стоимость поездок на такси резко возросла.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Из-за колебаний напряжения в энергосистеме электротранспорт курсирует с перебоями. В частности, из-за отсутствия напряжения остановлены трамваи №1, 3, 15. Зато организовано дублирующие автобусные маршруты №1-Т и №3-Т.

Трамваи №11, 12, 16 и 19 временно курсируют только до Подольского депо.

Также не работают троллейбусы по маршрутам №5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35 и 41.

Часть маршрутов курсирует по измененным схемам:

  • троллейбус №12 - от Железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";
  • троллейбус №31 - до остановки "Куреневка".

Кроме того, из-за закрытия движения по Южному мосту в направлении левого берега были изменены маршруты автобусов №22 и №91. Они курсировали через бульвар Михновского и Дарницкий мост. Движение возобновили в 09:24, но оно осуществляется с отклонением от графика.

В "Киевпастрансе" отмечают, что специалисты совместно с энергетиками работают над восстановлением стабильной работы транспорта. После нормализации напряжения движение электротранспорта вернется к обычному режиму.

На фоне транспортных сбоев цены на такси резко выросли. Поездка от метро "Позняки" до Майдана Независимости стоит от 471 гривен до 615 гривен на стандартных авто без скидок в разных сервисах.

Цены на такси в Киеве утром 10 октября (скриншот с сервисов такси)

В то же время Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.

"Kyiv City Express - 15 гривен и вы уже в пути. Продолжаем движение по путям несмотря на пробки на дорогах", - сообщили в Kyiv City Express.

Массированная атака на Украину 22 октября

В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. Под вражеским огнем оказался Киев и ряд областей.

В Киеве пострадал по меньшей мере 21 человек, среди них пятеро детей. Госпитализированы девять человек, остальные получили помощь амбулаторно. Известно также о двух погибших.

В столице в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилых домах:
- в Днепровском районе горела 16-этажка, эвакуированы 10 человек, под завалами нашли тела двух погибших;
- в Дарницком районе дрон попал в 17-этажный дом, эвакуированы 15 жителей;
- в Деснянском районе поврежден фасад жилого дома, сгорел автомобиль и газовая труба;
- на Печерске пожар в 25-этажке удалось потушить до прибытия спасателей.

В Броварском районе Киевской области в результате удара погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще двое получили ранения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что удары россиян пришлись по гражданским объектам в Киеве, Запорожье, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев