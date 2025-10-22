В Киеве изменили график движения трамваев и бешеные цены на такси: что происходит 22 октября

Из-за колебаний напряжения в энергосистеме электротранспорт курсирует с перебоями. В частности, из-за отсутствия напряжения остановлены трамваи №1, 3, 15. Зато организовано дублирующие автобусные маршруты №1-Т и №3-Т.

Трамваи №11, 12, 16 и 19 временно курсируют только до Подольского депо.

Также не работают троллейбусы по маршрутам №5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35 и 41.

Часть маршрутов курсирует по измененным схемам:

троллейбус №12 - от Железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";

троллейбус №31 - до остановки "Куреневка".

Кроме того, из-за закрытия движения по Южному мосту в направлении левого берега были изменены маршруты автобусов №22 и №91. Они курсировали через бульвар Михновского и Дарницкий мост. Движение возобновили в 09:24, но оно осуществляется с отклонением от графика.

В "Киевпастрансе" отмечают, что специалисты совместно с энергетиками работают над восстановлением стабильной работы транспорта. После нормализации напряжения движение электротранспорта вернется к обычному режиму.

На фоне транспортных сбоев цены на такси резко выросли. Поездка от метро "Позняки" до Майдана Независимости стоит от 471 гривен до 615 гривен на стандартных авто без скидок в разных сервисах.

Цены на такси в Киеве утром 10 октября (скриншот с сервисов такси)

В то же время Киевская кольцевая электричка работает по расписанию.

"Kyiv City Express - 15 гривен и вы уже в пути. Продолжаем движение по путям несмотря на пробки на дорогах", - сообщили в Kyiv City Express.