У Києві жінка впала в неогороджену яму з водою, на комунальників завели справу

У Києві на Оболоні жінка впала у яму з водою через обвал бруківки. Поруч знаходились комунальники, які і допомогли їй звідти вибпатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Києва в Telegram.

З'ясувалось, що 18-річна дівчина травмувалась, впавши в неогороджену яму з водою в Оболонському районі. Поруч комунальники "Київтеплоенерго" виконували ремонтні роботи через прорив труби холодного водопостачання, які і допомогли їй вибратись з ями.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження з приводу інциденту. Попередньо слідчі з’ясували, що місце проведення робіт не було належним чином огороджене.

"Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги. Їй надали необхідну допомогу", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.