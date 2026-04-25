У Києві жінка впала в неогороджену яму з водою, на комунальників завели справу

18:57 25.04.2026 Сб
НП трапилась на проспекті Івасюка, що на столичній Оболоні
aimg Юлія Маловічко
Фото: поліція розслідує інцидент (Нацполіція України)

У Києві на Оболоні жінка впала у яму з водою через обвал бруківки. Поруч знаходились комунальники, які і допомогли їй звідти вибпатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Києва в Telegram.

Читайте також: Запас води у Києві без світла: як знайти найближчий бювет із генератором

З'ясувалось, що 18-річна дівчина травмувалась, впавши в неогороджену яму з водою в Оболонському районі. Поруч комунальники "Київтеплоенерго" виконували ремонтні роботи через прорив труби холодного водопостачання, які і допомогли їй вибратись з ями.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження з приводу інциденту. Попередньо слідчі з’ясували, що місце проведення робіт не було належним чином огороджене.

"Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги. Їй надали необхідну допомогу", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, ще 10 квітня повідомлялось, що частина Києва залишиться без гарячої води на два тижні через ремонті роботи.

Слід зазначити, що мер Києва Віталій Кличко ще наприкінці лютого повідомив, що комунальні служби столиці вже готуються до наступного опалювального сезону, опрацьовують варіанти відновлення пошкодженої інфраструктури та створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.

Щодо планів на підготовку до наступного опалювального сезону в Україні, уряд оцінив ремонті роботи у 278 млрд гривень.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
