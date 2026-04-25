В Киеве женщина упала в неогражденную яму с водой, на коммунальщиков завели дело
В Киеве на Оболони женщина упала в яму с водой из-за обвала брусчатки. Рядом находились коммунальщики, которые и помогли ей оттуда выбраться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Киева в Telegram.
Выяснилось, что 18-летняя девушка травмировалась, упав в неогражденную яму с водой в Оболонском районе. Рядом коммунальщики "Киевтеплоэнерго" выполняли ремонтные работы из-за прорыва трубы холодного водоснабжения, которые и помогли ей выбраться из ямы.
Полиция Киева начала уголовное производство по поводу инцидента. Предварительно следователи выяснили, что место проведения работ не было должным образом ограждено.
"В результате 18-летняя местная жительница, проходя мимо, упала в заполненную водой яму и получила травму ноги. Ей оказали необходимую помощь", - сообщили правоохранители.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Напомним, еще 10 апреля сообщалось, что часть Киева останется без горячей воды на две недели из-за ремонтных работ.
Следует отметить, что мэр Киева Виталий Кличко еще в конце февраля сообщил, что коммунальные службы столицы уже готовятся к следующему отопительному сезону, прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктуры и создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.
Относительно планов на подготовку к следующему отопительному сезону в Украине, правительство оценило ремонтные работы в 278 млрд гривен.