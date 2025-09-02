UA

Війна в Україні

У Києві збитий дрон впав на територію дитсадка: що відомо

Фото: у Києві збитий дрон впав на територію дитсадка (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Унаслідок атаки дронів на Київ вдень, 2 вересня, уламок збитого безпілотника впав на територію дитячого садка. Це сталося у Дніпровському районі української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

За словами Ткаченка, у Дніпровському районі на території дитячого садочка виявили уламки збитого БпЛА. 

"На щастя, заклад зачинений на ремонт, ніхто не постраждав", - уточнив голова КМВА.

На місці події працює оперативна група.

Атака на Київ та область 2 вересня

Нагадаємо, сьогодні зранку у Києві та низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Невдовзі у столиці пролунали перші вибухи.

Ворожі дрони протягом трьох годин кружляли над Києвом. Пізніше з’явилася інформація про можливе падіння уламків збитого безпілотника у зеленій зоні міста.

В ніч на 2 вересня під атакою дронів опинилася Біла Церква у Київській області. Внаслідок масованого удару пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школу та інші об'єкти.

Загинув чоловік 1960 року народження, який працював охоронцем у гаражному кооперативі, його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі.

У місті зафіксовано пошкодження скління дев’яти багатоповерхівок, двох приватних будинків і даху школи. Також сталися займання на території торговельних і виробничих об’єктів та в гаражному кооперативі.

Як повідомили у Повітряних силах, вночі Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей вдалося знищити, проте було зафіксовано 30 влучань.

