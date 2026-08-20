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У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів

07:45 20.08.2026 Чт
1 хв
Які останні дані рятувальників ДСНС?
aimg Пилип Бойко
У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)
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Фахівці ДСНС та медики продовжують надавати допомогу постраждалим внаслідок цинічної балістичної атаки РФ по столиці цієї ночі. На жаль, кількість загиблих збільшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними на цю годину, у Києві загинуло восьмеро людей після удару РФ (за уточненою інформацією мера Віталія Кличка). Також поранення різного ступеня отримали 33 особи.

Рятувальники інформують, що їм вдалось деблокували з-під завалів ще двох людей.

Пожежні підрозділи продовжують вгамовувати полум'я у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

Що ще відомо про атаку окупантів на Київщину

Раніше у ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки. Влучання, руйнування та пожежі рятувальники зафіксували одразу у трьох районах столиці.

В результаті масованого удару було пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.

Також окупанти били по Київській області. У Броварах загинув чоловік, а сама громада міста залишилась без електрики.

У декількох районах столиці теж немає світла. Енергетики вже з'ясовують причини.

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