У Києві збільшилась кількість жертв нічної атаки окупантів
Фахівці ДСНС та медики продовжують надавати допомогу постраждалим внаслідок цинічної балістичної атаки РФ по столиці цієї ночі. На жаль, кількість загиблих збільшилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними на цю годину, у Києві загинуло восьмеро людей після удару РФ (за уточненою інформацією мера Віталія Кличка). Також поранення різного ступеня отримали 33 особи.
Рятувальники інформують, що їм вдалось деблокували з-під завалів ще двох людей.
Пожежні підрозділи продовжують вгамовувати полум'я у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.
На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.
Що ще відомо про атаку окупантів на Київщину
Раніше у ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки. Влучання, руйнування та пожежі рятувальники зафіксували одразу у трьох районах столиці.
В результаті масованого удару було пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.
Також окупанти били по Київській області. У Броварах загинув чоловік, а сама громада міста залишилась без електрики.
У декількох районах столиці теж немає світла. Енергетики вже з'ясовують причини.