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У ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки окупантів на Київ

04:57 20.08.2026 Чт
2 хв
Рятувальники продовжують гасіння пожеж та деблокування людей
aimg Пилип Бойко
У ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки окупантів на Київ Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)
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У Києві триває порятунок постраждалих після атаки окупантів РФ на столицю цієї ночі. У місті зафіксовані численні пожежі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Вже відомо, що наслідок чергової масованої атаки загинули п'ятеро людей, ще 23 отримали поранення. Влучання, руйнування та пожежі рятувальники зафіксували одразу у трьох районах столиці: Святошинському, Дарницькому та Солом'янському.

Святошинський район

Ракета влучила на території одного з промислових об'єктів. Рятувальники локалізували пожежі у двох складських будівлях площею 500 та 1000 кв. м, а за іншою адресою - ще в одній складській будівлі на 500 кв. м.

На місці події виявили одну загиблу людину. Наразі рятувальники деблоковують ще одну особу з-під завалів.

Солом'янський район

У дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано 8-й та 9-й поверхи, вогонь охопив рівні з 7-го по 9-й.

За іншими адресами вибило вікна у житлових будинках та будівлі медичного закладу, спалахнули автомобілі, гаражі й магазин. Пожежу в гаражах вже ліквідували. За окремою адресою в медзакладі вибило вікна, сталося загоряння підсобного приміщення та автомобіля - це загоряння також ліквідоване.

У двох житлових будинках та укритті школи в цьому районі залишаються заблоковані люди.

Дарницький район

Влучання прийшлося на нежитловий об'єкт. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв. м. Рятувальники врятували одну людину і передали її медикам.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі відповідні екстрені служби. Точна кількість постраждалих і масштаб руйнувань можуть уточнюватися.

Що ще відомо про обстріл Києва

Як ми вже повідомляли, окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. В результаті масованого удару було пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.

Також окупанти били по Київській області. У Броварах загинув чоловік, а сама громада міста залишилась без електрики.

У декількох районах столиці теж немає світла. Енергетики вже з'ясовують причини.

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У ДСНС показали перші фото наслідків нічної атаки окупантів на Київ
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