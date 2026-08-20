В Киеве увеличилось количество жертв ночной атаки оккупантов

Специалисты ГСЧС и медики продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате циничной баллистической атаки РФ по столице этой ночью. К сожалению, количество погибших увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

По данным на этот час, в Киеве погибли восемь человек после удара РФ (по уточненной информации мэра Виталия Кличко на 07:40). Также ранения разной степени получили 33 человека.

Спасатели информируют, что им удалось деблокировать из-под завалов еще двух человек.

Пожарные подразделения продолжают гасить пламя в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах.

На местах работают подразделения ГСЧС и все службы.