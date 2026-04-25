У Києві завтра перекриватимуть дороги через міжнародних гостей

У Києві та Київській області 26 квітня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через офіційні заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони (УДО).

Жителів та гостей столиці просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування поїздок містом та областю.

Згідно із законодавством, УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів та міжнародних організацій, які відвідують Україну з офіційними чи робочими візитами.

Тимчасові незручності для водіїв та пішоходів пов'язані з проведенням охоронних заходів .

