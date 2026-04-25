ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Суспільство

У Києві завтра перекриватимуть дороги через міжнародних гостей

21:50 25.04.2026 Сб
2 хв
УДО запроваджує спеціальні заходи, які вплинуть на пересування містом
Сергій Козачук
У Києві завтра перекриватимуть дороги через міжнародних гостей Фото: в неділю в Києві та області діятимуть обмеження руху (Getty Images)

У Києві та Київській області 26 квітня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через офіційні заходи за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони (УДО).

Чому обмежують рух

Тимчасові незручності для водіїв та пішоходів пов'язані з проведенням охоронних заходів.

Згідно із законодавством, УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів та міжнародних організацій, які відвідують Україну з офіційними чи робочими візитами.

Жителів та гостей столиці просять заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування поїздок містом та областю.

Корисно знати водіям

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві планують підвищити тарифи на евакуацію авто, які припарковані з порушенням правил. Ініціатива виходить від приватних компаній-операторів, що займаються транспортуванням транспортних засобів на штрафмайданчики.

Також у МВС нещодавно нагадали правила відновлення документів. Зокрема, втрата посвідчення водія не потребує повторного складання іспитів - процедура відновлення наразі максимально спрощена і доступна навіть через застосунок "Дія".

Крім того, водіям пояснили особливості керування авто під час воєнного стану. Наразі в Україні дозволено використовувати посвідчення, термін дії яких закінчився, проте це правило має певні обмеження, про які варто знати заздалегідь.

Водночас у Раді розглядають зміни до процедури отримання прав. Йдеться про запровадження фотоконтролю під час іспитів та можливість складати теоретичну частину іноземними мовами для громадян інших країн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обмеження руху Водії
Новини
