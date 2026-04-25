В Киеве завтра будут перекрывать дороги из-за международных гостей

21:50 25.04.2026 Сб
2 мин
УГО вводит специальные меры, которые повлияют на передвижение по городу
aimg Сергей Козачук
В Киеве завтра будут перекрывать дороги из-за международных гостей Фото: в воскресенье в Киеве и области будут действовать ограничения движения (Getty Images)

В Киеве и Киевской области 26 апреля введут временные ограничения дорожного движения из-за официальных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны (УГО).

Почему ограничивают движение

Временные неудобства для водителей и пешеходов связаны с проведением охранных мероприятий.

Согласно законодательству, УГО обеспечивает государственную охрану главам иностранных государств, правительств и международных организаций, которые посещают Украину с официальными или рабочими визитами.

Жителей и гостей столицы просят заранее учесть эту информацию при планировании поездок по городу и области.

Полезно знать водителям

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве планируют повысить тарифы на эвакуацию авто, которые припаркованы с нарушением правил. Инициатива исходит от частных компаний-операторов, занимающихся транспортировкой транспортных средств на штрафплощадки.

Также в МВД недавно напомнили правила восстановления документов. В частности, потеря водительского удостоверения не требует повторной сдачи экзаменов - процедура восстановления сейчас максимально упрощена и доступна даже через приложение "Дія".

Кроме того, водителям объяснили особенности управления авто во время военного положения. Сейчас в Украине разрешено использовать удостоверения, срок действия которых истек, однако это правило имеет определенные ограничения, о которых следует знать заранее.

В то же время в Раде рассматривают изменения в процедуру получения прав. Речь идет о введении фотоконтроля во время экзаменов и возможность сдавать теоретическую часть на иностранных языках для граждан других стран.

