В Киеве завтра будут перекрывать дороги из-за международных гостей
В Киеве и Киевской области 26 апреля введут временные ограничения дорожного движения из-за официальных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны (УГО).
Почему ограничивают движение
Временные неудобства для водителей и пешеходов связаны с проведением охранных мероприятий.
Согласно законодательству, УГО обеспечивает государственную охрану главам иностранных государств, правительств и международных организаций, которые посещают Украину с официальными или рабочими визитами.
Жителей и гостей столицы просят заранее учесть эту информацию при планировании поездок по городу и области.
