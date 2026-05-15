У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ: скільки загиблих та постраждалих

За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Росіяни ракетою практично знесли цілий під’їзд.

Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. Ще 48 людей травмовані.

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

Фото: наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Києві (ДСНС)

Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждали понад 50 людей. Із них 24 зараз перебувають в стаціонарах.

Серед загиблих 12-ти річна дівчинка, та дівчата 15-ти й 17-ти років.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути", - наголосив президент України Володимир Зеленський.