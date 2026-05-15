UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ: скільки загиблих та постраждалих

08:53 15.05.2026 Пт
2 хв
Вона тривала понад добу
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після удару Росії (ДСНС)

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після удару Росії 14 травня. Відомо про 24 загиблих та 48 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами Клименка, пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Росіяни ракетою практично знесли цілий під’їзд.

Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 - діти. Ще 48 людей травмовані.

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

Фото: наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Києві (ДСНС)

Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що постраждали понад 50 людей. Із них 24 зараз перебувають в стаціонарах.

Серед загиблих 12-ти річна дівчинка, та дівчата 15-ти й 17-ти років.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Під ударом опинилися кілька районів міста, проте найтяжчі наслідки зафіксовано у Дарницькому районі.

Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, що призвело до повного руйнування одного з під’їздів. Відомо при понад 20 загиблих, серез яких є діти, та понад 40 постраждалих.

За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101 прямо з конвеєру.

Патрульна поліція оприлюднила відео перших хвилин після ворожого влучання, на якому правоохоронці разом із мешканцями рятують поранених із пошкоджених осель.

Зеленський доручив підготувати відповідь на російський удар, задіявши всі необхідні ресурси Сил оборони України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівРакетна атака