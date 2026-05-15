Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве завершили спасательную операцию после удара РФ: сколько погибших и пострадавших

08:53 15.05.2026 Пт
2 мин
Она длилась более суток
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Киеве завершили поисково-спасательную операцию после удара России (ГСЧС)

В Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию после удара России 14 мая. Известно о 24 погибших и 48 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, поисково-спасательная операция длилась более 28 часов.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома. Россияне ракетой практически снесли целый подъезд.

Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 - дети. Еще 48 человек травмированы.

Почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Фото: последствия удара РФ по многоэтажке в Киеве (ГСЧС)

Подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки России.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали более 50 человек. Из них 24 сейчас находятся в стационарах.

Среди погибших 12-ти летняя девочка, и девушки 15-ти и 17-ти лет.

"Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизнь и надеется остаться безнаказанной. Надо давить", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили одну из самых мощных воздушных атак на Киев. Под ударом оказались несколько районов города, однако самые тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе.

Там вражеская ракета попала прямо в жилую девятиэтажку, что привело к полному разрушению одного из подъездов. Известно о более 20 погибших, среди которых есть дети, и более 40 пострадавших.

По предварительным данным, по жилому дому в Киеве россияне ударили ракетой Х-101 прямо с конвейера.

Патрульная полиция обнародовала видео первых минут после вражеского попадания, на котором правоохранители вместе с жителями спасают раненых из поврежденных домов.

Зеленский поручил подготовить ответ на российский удар, задействовав все необходимые ресурсы Сил обороны Украины.

