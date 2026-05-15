В Киеве завершили спасательную операцию после удара РФ: сколько погибших и пострадавших

По словам Клименко, поисково-спасательная операция длилась более 28 часов.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенной конструкции дома. Россияне ракетой практически снесли целый подъезд.

Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 - дети. Еще 48 человек травмированы.

Почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких.

Фото: последствия удара РФ по многоэтажке в Киеве (ГСЧС)

Подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки России.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали более 50 человек. Из них 24 сейчас находятся в стационарах.

Среди погибших 12-ти летняя девочка, и девушки 15-ти и 17-ти лет.

"Такую Россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизнь и надеется остаться безнаказанной. Надо давить", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.