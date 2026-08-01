У Києві завершили рятувальні роботи: через удари РФ загинули 9 людей, 33 постраждали

"Завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу! На жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим.

До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одинці техніки.