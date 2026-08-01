У Києві завершили рятувальні роботи: через удари РФ загинули 9 людей, 33 постраждали

У Києві в суботу під вечір, 1 серпня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після обстрілу, що стався цієї ночі. Відомо, що кількість постраждалих знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу! На жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим.
До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одинці техніки.
Нагадаємо, що в ніч на 1 серпня Київ зазнав балістичного обстрілу, причому росіяни завдали удару двічі.
У результаті ворожого обстрілу пошкодження та руйнування було зафіксовано в п’яти районах столиці. Серед них - Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Печерський. Відомо, що в деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими.
Також ми писали, що на бодікамери поліцейських потрапили кадри, як біля будинків прилітали балістичні ракети.
Крім того, відомо, що серед загиблих опинився 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Він загинув після повторного удару росіян.