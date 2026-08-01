UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві завершили рятувальні роботи: через удари РФ загинули 9 людей, 33 постраждали

19:13 01.08.2026 Сб
1 хв
Що відомо про підсумки атаки РФ на столицю?
aimg Едуард Ткач
Фото: наслідки атаки РФ у Києві (t.me/dsns_telegram)

У Києві в суботу під вечір, 1 серпня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після обстрілу, що стався цієї ночі. Відомо, що кількість постраждалих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу! На жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них - 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що надзвичайники безперервно працювали у кількох районах столиці. Зокрема, вони ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим.

До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одинці техніки.

Що ще відомо

Нагадаємо, що в ніч на 1 серпня Київ зазнав балістичного обстрілу, причому росіяни завдали удару двічі.

У результаті ворожого обстрілу пошкодження та руйнування було зафіксовано в п’яти районах столиці. Серед них - Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Печерський. Відомо, що в деяких будинках люди через удар опинилися заблокованими.

Також ми писали, що на бодікамери поліцейських потрапили кадри, як біля будинків прилітали балістичні ракети.

Крім того, відомо, що серед загиблих опинився 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Він загинув після повторного удару росіян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна в Україні