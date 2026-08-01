Приліт балістики у Києві потрапив на бодікамеру поліцейських (відео)

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Росіяни в ніч на 1 серпня масовано атакували Київ балістикою. Декілька з таких прильотів потрапили на бодікамеру поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.