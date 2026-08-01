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Приліт балістики у Києві потрапив на бодікамеру поліцейських (відео)

17:32 01.08.2026 Сб
1 хв
Що було видно на бодікамерах поліцейських?
aimg Едуард Ткач
Приліт балістики у Києві потрапив на бодікамеру поліцейських (відео) Фото: наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня (facebook.com/DSNSKyiv/)
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Росіяни в ніч на 1 серпня масовано атакували Київ балістикою. Декілька з таких прильотів потрапили на бодікамеру поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

"Вчергове підлий ворог безжально обстрілював столицю. Ворожі ракети цілили по мирних людях. На жаль, сьогодні кияни втратили рідних. Цієї ж ночі ми втратили колегу. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також поліцейські показали кадри з бодікамер, які були зроблені під час атаки. На них видно, що поліцейські допомагають рятувати людей, а потім поряд з житловими будинками щонайменше двічі відбувається приліт балістики.

Удар РФ по Києву

Нагадаємо, що в ніч на 1 серпня Росія завдала масових ударів по Києву балістичними ракетами. В результаті ворожого обстрілу загинули 9 осіб, а ще 30 отримали поранення.

До речі, сьогодні в МВС України повідомили, що серед загиблих - 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін. Його життя обірвалося під час повторного удару РФ по столиці.

Також ми писали, що в результаті обстрілу руйнування і пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах столиці, а саме - Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському. Після атаки щонайменше у двох будинках люди опинилися заблокованими.

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