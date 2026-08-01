RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве завершили спасательные работы: из-за ударов РФ погибли 9 человек, 33 пострадали

19:13 01.08.2026 Сб
1 мин
Что известно об итогах атаки РФ на столицу?
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки РФ в Киеве (t.me/dsns_telegram)

В Киеве в субботу под вечер, 1 августа, спасатели завершили аварийно-спасательные работы после обстрела, произошедшего этой ночью. Известно, что количество пострадавших снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Завершены работы по ликвидации последствий российских обстрелов! К сожалению, погибли 9 человек. Еще 33 человека травмированы, среди них - 4 ребенка. Удалось спасти 105 человек", - говорится в сообщении.

Там добавили, что чрезвычайники непрерывно работали в нескольких районах столицы. В частности, они ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали пострадавшим.

К ликвидации последствий удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы техники.

Что еще известно

Напомним, что в ночь на 1 августа Киев был атакован баллистикой, причем россияне нанесли удар дважды.

В результате вражеского обстрела повреждения и разрушения были зафиксированы в пяти районах столицы. Среди них - Соломенский, Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Печерский. Известно, что в некоторых домах люди из-за удара были заблокированы.

Также мы писали, что на бодикамеры полицейских попали кадры, как возле домов прилетали баллистические ракеты.

Помимо этого известно, что среди погибших оказался 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. Он погиб после повторного удара россиян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВойна в Украине