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У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний

11:51 01.08.2026 Сб
1 хв
Він надавав першу допомогу постраждалим
aimg Тетяна Степанова
У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний Фото: у Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний Єгор Терехін (t.me/I_Vyhivskyi)
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Під час повторного російського удару по Києву вночі 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

"Непоправної втрати сьогодні зазнала система МВС. Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін - йому було всього 22 роки", - повідомив Вигівський.

Лише рік тому Терехін прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю.

У момент ракетного удару він надавав першу допомогу постраждалим та рятував травмованих.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня росіяни масовано атакували Київ балістикою.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували в п'яти районах столиці - Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському.

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