У Києві під час повторного удару РФ загинув 22-річний патрульний

Під час повторного російського удару по Києву вночі 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

"Непоправної втрати сьогодні зазнала система МВС. Під час повторного удару загинув патрульний поліцейський Єгор Терехін - йому було всього 22 роки", - повідомив Вигівський.

Лише рік тому Терехін прийшов на службу в поліцію, трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю.

У момент ракетного удару він надавав першу допомогу постраждалим та рятував травмованих.