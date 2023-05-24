У Києві затримали організатора замовних "акцій протесту" у Лаврі

Повідомляється, що затриманий - заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України" Василь Чепразов.

За даними слідства, він був одним з організаторів провокацій на території Лаври наприкінці березня 2023 року. Тоді він підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Також Чепразов записував свої деструктивні виступи і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує понад 23 тисяч підписників.

Після початку повномасштабної війни він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва Рф і виправдовував захоплення територій України.

Під час обшуків за адресою проживання Чепразова виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Також у нього вилучили заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури РФ.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври

Правоохоронці зафіксували зв'язки окремих релігійних кіл в Україні з Росією. У низці церков провели обшуки, що підтверджували підтримку Кремля церковниками. У грудні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього нардепа Вадима Новинського.

29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після цього представники Московського патріархату мали б покинути територію Лари, але цього не зробили.

Тоді протестувальники почали виходити на акції на території Лаври, під час яких траплялися сутички.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.