В Киеве задержали организатора заказных "акций протеста" в Лавре

Сообщается, что задержанный - заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины" Василий Чепразов.

По данным следствия, он являлся одним из организаторов провокаций на территории Лавры в конце марта 2023 года. Тогда он подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны.

Также Чепразов записывал свои деструктивные выступления и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", насчитывающий более 23 тысяч подписчиков.

После начала полномасштабной войны он публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства России и оправдывал захват территорий Украины.

В ходе обысков по адресу жительства Чепразова обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъяли запретную символику и полиграфическую продукцию, используемую радикальными националистическими структурами РФ.

На основании собранных улик ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры

Правоохранители зафиксировали связи отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. В ряде церквей провели обыски, подтверждавшие поддержку Кремля церковниками. В декабре президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего нардепа Вадима Новинского.

29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После этого представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лары, но этого не сделали.

Тогда протестующие начали выходить на акции на территории Лавры, во время которых случались стычки.

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