Пошкоджене майно після обстрілу Києва? Де отримати допомогу й інформацію про підтримку
Мешканці Києва, чиє майно було пошкоджене внаслідок ворожих атак, можуть знайти всю необхідну допомогу й підтримку у спеціальному чат-боті - "єОпора".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.
Чим корисний чат-бот "єОпора"
"Столиця постраждала від рук російських терористів. Горять житлові будинки, машини, вибито вікна та зруйновано покрівлі", - нагадав посадовець.
З огляду на це він звернувся до мешканців Києва, чиє майно було пошкоджене внаслідок чергової масованої атаки РФ.
"Ви не самі! Всю необхідну допомогу можна отримати в чат-боті "єОпора" (@eopora_bot)", - наголосив Ткаченко.
Він пояснив, що в цьому боті можна отримати інформацію про державні та міські програми матеріальної підтримки постраждалих:
- які є виплати;
- куди звертатися;
- контакти.
Початок роботи з чат-ботом "єОпора" (скриншот: https: t.me/eopora_bot)
"А після завершення повітряної атаки тут з'являться адреси та контакти оперативних штабів в районах", - додав очільник КМВА.
Отже, для того, щоб дізнатись більше про те, як отримати допомогу у Києві (якщо ви постраждали від російської агресії), необхідно перейти:
- або за тегом @eopora_bot у Telegram;
- або за посиланням https://t.me/eopora_bot з іншої платформи.
Публікація Ткаченка (скриншот: t.me/tkachenkotymur)
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Під масованим ворожим ударом вкотре опинився, зокрема, Київ (його наслідки фіксуються у різних районах столиці).
Станом на 09:58 відомо вже про 19 підтверджених постраждалих киян (із них п'ятеро - діти). Згідно з інформацією очільника столиці Віталія Кличка, госпіталізовано було п'ятьох дорослих і чотирьох дітей. Інші отримують допомогу амбулаторно.
Відомо також про двох загиблих.
За словами президента України Володимира Зеленського, під ударами росіян були звичайні міста. Влучання фіксували у Києві, Запоріжжі, Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Запорізькій, Черкаській і Сумській областях.
Українські сили ППО, мобільні вогневі групи й екіпажі дронів-перехоплювачів працювали впродовж всієї ночі та ранку.
