В Киеве вводят новые льготы для пострадавших от войны: что именно изменится
В Киеве утвердили дополнительные социальные гарантии для жителей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
О каком решении столичных властей идет речь
Украинцам рассказали, что в четверг, 6 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета были утверждены дополнительные социальные гарантии для жителей столицы, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Уточняется, что за это проголосовало большинство депутатов.
Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская объяснила, что принятое решение предусматривает освобождение пострадавших киевлян от уплаты городской части административного сбора - в сумме 70% - за оформление или обмен документов, которые:
- удостоверяют личность;
- подтверждающие гражданство Украины.
Заседание Киевсовета (фото: kyivcity.gov.ua)
Как будет работать "льготный механизм"
По словам Ковалевской, такое решение властей города - это "быстрая, адресная и справедливая поддержка, которая поможет людям быстрее восстановить документы" и вернуть доступ к необходимым:
- административным услугам;
- социальным услугам.
Она уточнила, что этот "механизм" - простой:
- человек при обращении в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или подразделения Государственной миграционной службы (ГМС) предоставляет документ, выданный органом досудебного расследования, о признании его потерпевшим в уголовном производстве;
- получает 70% скидку за услугу оформления документа.
В завершение депутат отметила, что Киевсовет, кроме этого, обратится также к Кабинету министров Украины.
"С инициативой на государственном уровне урегулировать вопрос бесплатной замены документов для лиц, жилье которых уничтожено или повреждено в результате войны", - сообщила она.
