У Києві затвердили компенсації для захисників: як отримати гроші на відпочинок і навчання
У столиці затвердили порядок часткової компенсації вартості відпочинку та навчання для киян - захисників і захисниць України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці голови КМДА Марина Хонда у Facebook.
Підтримка киян захисників
Наказ, який визначає процедуру виплат, уже погоджено Міністерством юстиції. Ініціатива реалізується в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників і захисниць України".
"Програма - це наш спосіб підтримати тих, хто боронить Україну, та допомогти їхнім родинам адаптуватися до мирного життя. Ми дякуємо захисникам і захисницям столиці за їхню відвагу та продовжуємо створювати можливості для відновлення і розвитку", - зазначила вона.
Компенсація за відпочинок
Захисники, захисниці та члени їхніх родин можуть отримати до 12 000 грн на особу для покриття витрат на відпочинок в Україні.
Кошти можна використати на:
- проживання з харчуванням у готелях, будинках відпочинку чи санаторіях;
- участь в автобусних турах вихідного дня.
Для отримання виплати потрібно подати:
- заяву на компенсацію;
- паспорт і ідентифікаційний код;
- документ, що підтверджує статус захисника чи захисниці;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- фінансові документи про витрати на відпочинок;
- довідку про відсутність безплатної путівки у цьому році;
- реквізити банківського рахунку або картки киянина.
Компенсація за навчання
Одноразова компенсація в межах фінансового року становить до 25 000 грн. Вона надається для покриття вартості навчання у закладах вищої освіти - як за денною, так і за заочною формою.
Необхідні документи:
- заява про надання компенсації;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- документ про статус захисника чи захисниці;
- договір між студентом і закладом освіти;
- договір про надання платної послуги;
- довідка про завершення навчального року.
"Ми прагнемо, щоб кожен захисник і кожна захисниця мали доступ до якісної освіти та можливостей для розвитку після повернення зі служби. Це частина безбар’єрної політики міста", - наголосила Хонда.
Де подати заяву
Отримати консультацію та подати документи можна у:
- Київ Мілітарі Хаб: вул. Хрещатик, 25 та 36, тел. 0800-300-633;
- Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА: просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, тел. (044) 366-59-40.
