Головна » Життя » Суспільство

У Києві затвердили компенсації для захисників: як отримати гроші на відпочинок і навчання

Київ, Четвер 13 листопада 2025 11:05
У Києві затвердили компенсації для захисників: як отримати гроші на відпочинок і навчання Кияни-захисники зможуть отримати компенсацію на відпочинок і навчання (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У столиці затвердили порядок часткової компенсації вартості відпочинку та навчання для киян - захисників і захисниць України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці голови КМДА Марина Хонда у Facebook.

Підтримка киян захисників

Наказ, який визначає процедуру виплат, уже погоджено Міністерством юстиції. Ініціатива реалізується в межах міської цільової програми "Підтримка киян - захисників і захисниць України".

"Програма - це наш спосіб підтримати тих, хто боронить Україну, та допомогти їхнім родинам адаптуватися до мирного життя. Ми дякуємо захисникам і захисницям столиці за їхню відвагу та продовжуємо створювати можливості для відновлення і розвитку", - зазначила вона.

Компенсація за відпочинок

Захисники, захисниці та члени їхніх родин можуть отримати до 12 000 грн на особу для покриття витрат на відпочинок в Україні.

Кошти можна використати на:

  • проживання з харчуванням у готелях, будинках відпочинку чи санаторіях;
  • участь в автобусних турах вихідного дня.

Для отримання виплати потрібно подати:

  • заяву на компенсацію;
  • паспорт і ідентифікаційний код;
  • документ, що підтверджує статус захисника чи захисниці;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • фінансові документи про витрати на відпочинок;
  • довідку про відсутність безплатної путівки у цьому році;
  • реквізити банківського рахунку або картки киянина.

Компенсація за навчання

Одноразова компенсація в межах фінансового року становить до 25 000 грн. Вона надається для покриття вартості навчання у закладах вищої освіти - як за денною, так і за заочною формою.

Необхідні документи:

  • заява про надання компенсації;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документ про статус захисника чи захисниці;
  • договір між студентом і закладом освіти;
  • договір про надання платної послуги;
  • довідка про завершення навчального року.

"Ми прагнемо, щоб кожен захисник і кожна захисниця мали доступ до якісної освіти та можливостей для розвитку після повернення зі служби. Це частина безбар’єрної політики міста", - наголосила Хонда.

Де подати заяву

Отримати консультацію та подати документи можна у:

  • Київ Мілітарі Хаб: вул. Хрещатик, 25 та 36, тел. 0800-300-633;
  • Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА: просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, тел. (044) 366-59-40.

Читайте також про те, що у Києві зараз зареєстровано 433 214 осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких понад 70 тисяч дітей і понад 75 тисяч пенсіонерів. Це значно більше, ніж було у попередні роки.

Раніше ми писали про те, що держава компенсуватиме вартість оздоровлення для дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Уряд ухвалив відповідну постанову 10 листопада.

Київ Збройні сили України Виплати
