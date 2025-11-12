Держава компенсує відпочинок для дітей, постраждалих від війни: що потрібно знати батькам
В Україні держава компенсуватиме вартість оздоровлення для дітей, які постраждали від повномасштабного російського вторгнення. Уряд ухвалив відповідну постанову 10 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Згідно з документом, програма охопить 7 тисяч дітей військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Оздоровлення проходитиме у західних регіонах країни, де забезпечено безпечні та комфортні умови перебування. Батьки зможуть самостійно обрати заклад.
Для того щоб отримати компенсацію на оздоровлення дітей, батьки-військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії можуть подавати довідку №5 в заклади оздоровлення. Документ потрібно сформувати через Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони для обраних закладів.
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оплатить 70% вартості послуги після того, як отримає договір між оздоровчим закладом та батьками. Ще 30% вартості компенсують після отримання звіту про надану послугу.
