Київ для переселенців: скільки ВПО прихистила столиця і яку допомогу надає

У Києві зараз зареєстровано 433 214 осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких понад 70 тисяч дітей і понад 75 тисяч пенсіонерів. Це значно більше, ніж було у попередні роки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Переселенці у Києві

Переселенці у столиці отримують ті ж права та соціальні послуги, що й кияни, включно з доступом до медицини, освіти, матеріальною допомогою та безплатним проїздом у транспорті для соціально незахищених груп.

"Київ лишається містом, що приймає, підтримує і допомагає людям, які втратили дім через російську агресію", - підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, кількість переселенців щороку зростає: у 2022 році - було понад 170 тисяч, у 2023-му - 370 тисяч, а у 2024-му - понад 420 тисяч.

Соціальна підтримка ВПО: програма "Турбота. Назустріч киянам"

Київ надає внутрішньо переміщеним особам комплексну допомогу через міську цільову програму:

матеріальна допомога малозабезпеченим : у 2025 році 22 тисяч осіб отримали виплати на суму 58 млн грн;

: у 2025 році 22 тисяч осіб отримали виплати на суму 58 млн грн; безплатне харчування для дітей : у школах і дитсадках ВПО витратили 200 млн грн;

: у школах і дитсадках ВПО витратили 200 млн грн; компенсація за проїзд у транспорті : 38 тисяч осіб отримали пільги на суму 32 млн грн;

: 38 тисяч осіб отримали пільги на суму 32 млн грн; допомога від територіальних центрів соціального обслуговування: понад 1 900 осіб отримують продуктові набори, гаряче харчування, засоби гігієни та медичні комплекти.

Крім того, у 8 столичних інтернатах проживають 335 переселенців із 2 350 вихованців, що складає понад 15% від загальної кількості. Усі вони мають повний доступ до соціальних і медичних послуг.

Інтеграція переселенців та консультаційна підтримка

Для допомоги ВПО місто спільно з БФ "Рокада" створило комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам". Тут внутрішньо переміщені особи зможуть отримати:

первинну юридичну та психологічну допомогу;

соціальний супровід;

консультації щодо відновлення документів;

участь у культурних та освітніх заходах.

Телефон для звернень: 050-879-78-66.

Медичні послуги для переселенців

ВПО мають повноцінний доступ до медичних закладів Києва та можуть вибрати сімейного лікаря незалежно від місця реєстрації.

Через міські програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці" та "Громадське здоров’я" переселенці отримують дороговартісні медичні послуги: допомога при хронічних захворюваннях, підтримка онкопацієнтів, високовартісні обстеження та реабілітація.