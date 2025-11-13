ua en ru
В Киеве утвердили компенсации для защитников: как получить деньги на отдых и обучение

Киев, Четверг 13 ноября 2025 11:05
В Киеве утвердили компенсации для защитников: как получить деньги на отдых и обучение Киевляне-защитники смогут получить компенсацию на отдых и обучение (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В столице утвердили порядок частичной компенсации стоимости отдыха и обучения для киевлян - защитников и защитниц Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя КГГА Марина Хонда в Facebook.

Поддержка киевлян защитников

Приказ, определяющий процедуру выплат, уже согласован Министерством юстиции. Инициатива реализуется в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - защитников и защитниц Украины".

"Программа - это наш способ поддержать тех, кто защищает Украину, и помочь их семьям адаптироваться к мирной жизни. Мы благодарим защитников и защитниц столицы за их отвагу и продолжаем создавать возможности для восстановления и развития", - отметила она.

Компенсация за отдых

Защитники, защитницы и члены их семей могут получить до 12 000 грн на человека для покрытия расходов на отдых в Украине.

Средства можно использовать на:

  • проживание с питанием в гостиницах, домах отдыха или санаториях;
  • участие в автобусных турах выходного дня.

Для получения выплаты нужно подать:

  • заявление на компенсацию;
  • паспорт и идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус защитника или защитницы;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • финансовые документы о расходах на отдых;
  • справку об отсутствии бесплатной путевки в этом году;
  • реквизиты банковского счета или карточки киевлянина.

Компенсация за обучение

Одноразовая компенсация в пределах финансового года составляет до 25 000 грн. Она предоставляется для покрытия стоимости обучения в учреждениях высшего образования - как на дневной, так и на заочной форме.

Необходимые документы:

  • заявление о предоставлении компенсации;
  • паспорт и идентификационный код;
  • документ о статусе защитника или защитницы;
  • договор между студентом и учебным заведением;
  • договор о предоставлении платной услуги;
  • справка о завершении учебного года.

"Мы хотим, чтобы каждый защитник и каждая защитница имели доступ к качественному образованию и возможностям для развития после возвращения со службы. Это часть безбарьерной политики города", - отметила Хонда.

Где подать заявление

Получить консультацию и подать документы можно в:

  • Киев Милитари Хаб: ул. Крещатик, 25 и 36, тел. 0800-300-633;
  • Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА: просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116, тел. (044) 366-59-40.

Читайте также о том, что в Киеве сейчас зарегистрировано 433 214 человек со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых более 70 тысяч детей и более 75 тысяч пенсионеров. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы.

Ранее мы писали о том, что государство будет компенсировать стоимость оздоровления для детей, пострадавших от полномасштабного российского вторжения. Правительство приняло соответствующее постановление 10 ноября.

