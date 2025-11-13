В Киеве утвердили компенсации для защитников: как получить деньги на отдых и обучение

В столице утвердили порядок частичной компенсации стоимости отдыха и обучения для киевлян - защитников и защитниц Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя КГГА Марина Хонда в Facebook .

Поддержка киевлян защитников

Приказ, определяющий процедуру выплат, уже согласован Министерством юстиции. Инициатива реализуется в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - защитников и защитниц Украины".

"Программа - это наш способ поддержать тех, кто защищает Украину, и помочь их семьям адаптироваться к мирной жизни. Мы благодарим защитников и защитниц столицы за их отвагу и продолжаем создавать возможности для восстановления и развития", - отметила она.

Компенсация за отдых

Защитники, защитницы и члены их семей могут получить до 12 000 грн на человека для покрытия расходов на отдых в Украине.

Средства можно использовать на:

проживание с питанием в гостиницах, домах отдыха или санаториях;

участие в автобусных турах выходного дня.

Для получения выплаты нужно подать:

заявление на компенсацию;

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий статус защитника или защитницы;

документы, подтверждающие родственные связи;

финансовые документы о расходах на отдых;

справку об отсутствии бесплатной путевки в этом году;

реквизиты банковского счета или карточки киевлянина.

Компенсация за обучение

Одноразовая компенсация в пределах финансового года составляет до 25 000 грн. Она предоставляется для покрытия стоимости обучения в учреждениях высшего образования - как на дневной, так и на заочной форме.

Необходимые документы:

заявление о предоставлении компенсации;

паспорт и идентификационный код;

документ о статусе защитника или защитницы;

договор между студентом и учебным заведением;

договор о предоставлении платной услуги;

справка о завершении учебного года.

"Мы хотим, чтобы каждый защитник и каждая защитница имели доступ к качественному образованию и возможностям для развития после возвращения со службы. Это часть безбарьерной политики города", - отметила Хонда.

Где подать заявление

Получить консультацию и подать документы можно в: