У Києві закриють одну з центральних станцій метро: коли та чи на довго

Київ, Субота 23 серпня 2025 18:57
Ілюстративне фото: Київський метрополітен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві у першій половині дня 24 серпня не буде працювати станція метро "Майдан Незалежності" - як на вхід, так і на вихід. Це пов'язано із державними заходами зі святкування Дня незалежності у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що обмеження триватимуть з 05:38 до 11:00 24 серпня. Пересадковий вузол "Майдан Незалежності" - станція "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі, а у випадку оголошення тривоги "Майдан Незалежності" працюватиме, як укриття.

Пасажирів метрополітену просять враховувати обмеження та заздалегідь планувати власні маршрути.

У Києві закриють одну з центральних станцій метро: коли та чи на довгоФото: мапа метро Києва

Нагадаємо, що у День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами. Не мине ця погода та українську столицю.

Також як стало відомо зі ЗМІ, спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде в суботу до Києва. Він візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.

