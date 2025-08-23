Келлог приїде в Україну напередодні Дня незалежності, - Reuters

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде в суботу до Києва. Він візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Reuters Грема Слеттері в мережі Х.

"За інформацією джерел, (спецпредставник з питань України - ред.) Кіт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб узяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня незалежності. Він також обговорить із лідерами дипломатичну "метушню" цього тижня", - пише Слеттері. Він зазначив, що візит Келлога до Києва відбудеться на тлі обговорень США, України та Європи гарантій безпеки. Додамо, що це вже не перший візит Келлога в Україну. Минулого місяця він уже відвідував Київ і варто зазначити, що в цей момент росіяни не обстрілювали столицю і були менш агресивні, ніж зазвичай. До речі, наразі над Україною теж немає дронів, за винятком Донецької та Дніпропетровської областей.