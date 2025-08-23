ua en ru
Келлог приїде в Україну напередодні Дня незалежності, - Reuters

Субота 23 серпня 2025 00:14
Келлог приїде в Україну напередодні Дня незалежності, - Reuters Фото: спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде в суботу до Києва. Він візьме участь у низці церемоній, присвячених Дню незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Reuters Грема Слеттері в мережі Х.

"За інформацією джерел, (спецпредставник з питань України - ред.) Кіт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб узяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня незалежності. Він також обговорить із лідерами дипломатичну "метушню" цього тижня", - пише Слеттері.

Він зазначив, що візит Келлога до Києва відбудеться на тлі обговорень США, України та Європи гарантій безпеки.

Додамо, що це вже не перший візит Келлога в Україну. Минулого місяця він уже відвідував Київ і варто зазначити, що в цей момент росіяни не обстрілювали столицю і були менш агресивні, ніж зазвичай. До речі, наразі над Україною теж немає дронів, за винятком Донецької та Дніпропетровської областей.

Зустріч із Келлогом і гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що в понеділок президент України Володимир був із візитом у Вашингтоні, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також європейськими лідерами, главою НАТО Марком Рютте та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Напередодні цієї події Зеленський зустрівся з Келлогом. Він обговорив із ним ситуацію на фронті, а також спільні дипломатичні можливості України, Європи та Америки.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості - України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир справді був. Дякую!", - розповів президент.

Також зазначимо, що на зустрічі з Трампом та європейськими чиновниками, Зеленський обговорював питання завершення війни, зокрема, гарантії безпеки для України.

Інформація з цього приводу оновлюється щодня. Учора український лідер повідомив, що США готові бути частиною безпекових гарантій і наразі перемовини щодо конкретного наповнення безпекових гарантій тривають щодня.

"Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності", - сказав Зеленський.

Водночас, за даними CNN, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон братиме участь у післявоєнних гарантіях безпеки, однак зазначив, що саме Європа має взяти на себе провідну роль.

