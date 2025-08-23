ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Грози й дощі: якою буде погода в Україні на День Незалежності

Субота 23 серпня 2025 15:01
UA EN RU
Грози й дощі: якою буде погода в Україні на День Незалежності Фото: яку чекати погоду в Україні на День Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, у північних та західних регіонах переважатиме хмарна погода з опадами.

Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи.

Грози й дощі: якою буде погода в Україні на День Незалежності

У центральних областях також пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На сході та півдні утримається тепла погода з проясненнями, проте в окремих районах очікують опади.

Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів, на півдні та сході місцями до +30. У Карпатах - прохолодніше, близько +17…+20.

Нагадаємо, Укргідрометцентр проаналізував рівень води у головних річках України за першу половину серпня та виявив дещо цікаве.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"