В Киеве закроют одну из центральных станций метро: когда и надолго ли

В Киеве в первой половине дня 24 августа не будет работать станция метро "Майдан Независимости" - как на вход, так и на выход. Это связано с государственными мероприятиями по празднованию Дня независимости в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю 34-й годовщины Независимости Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения продлятся с 05:38 до 11:00 24 августа. Пересадочный узел "Майдан Независимости" - станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме, а в случае объявления тревоги "Майдан Независимости" будет работать, как укрытие.

Пассажиров метрополитена просят учитывать ограничения и заранее планировать собственные маршруты.

Фото: карта метро Киева