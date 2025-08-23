ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве закроют одну из центральных станций метро: когда и надолго ли

Киев, Суббота 23 августа 2025 18:57
UA EN RU
В Киеве закроют одну из центральных станций метро: когда и надолго ли Иллюстративное фото: Киевский метрополитен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве в первой половине дня 24 августа не будет работать станция метро "Майдан Независимости" - как на вход, так и на выход. Это связано с государственными мероприятиями по празднованию Дня независимости в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

"В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю 34-й годовщины Независимости Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения продлятся с 05:38 до 11:00 24 августа. Пересадочный узел "Майдан Независимости" - станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме, а в случае объявления тревоги "Майдан Независимости" будет работать, как укрытие.

Пассажиров метрополитена просят учитывать ограничения и заранее планировать собственные маршруты.

В Киеве закроют одну из центральных станций метро: когда и надолго лиФото: карта метро Киева

Напомним, что в День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях пройдут дожди с грозами. Не минует эта погода и украинскую столицу.

Также как стало известно из СМИ, спецпредставитель Трампа Кит Келлог приедет в субботу в Киев. Он примет участие в ряде церемоний, посвященных Дню независимости Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев День независимости Украины Метро
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"