У Києві закривають важливий пішохідний міст і змінюють рух транспорту: де саме (карта)

Відсьогодні, 10 липня, в Києві перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що пішохідний міст над вулицею Саперно-Слобідською перекривають:
"Також частково обмежать рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською", - додали у Київській міській держадміністрації.
Варто зазначити, що йдеться про локацію на правому березі Дніпра неподалік станції метро "Видубичі" та Південного мосту в Голосіївському районі Києва (в цілому Саперно-Слобідська вулиця пролягає від проспекту Науки до Південного мосту).
Громадянам повідомили, що запроваджені обмеження пов'язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст".
Наголошується, що у цей період рух пішоходів й автотранспорту буде здійснюватись за тимчасовою схемою організації дорожнього руху (ОДР), погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві.
"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у столичній держадміністрації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в столиці України частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
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