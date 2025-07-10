У Києві закривають важливий пішохідний міст і змінюють рух транспорту: де саме (карта)

Де саме та як надовго перекривають рух для пішоходів і транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що пішохідний міст над вулицею Саперно-Слобідською перекривають:

з четверга, 10 липня;

орієнтовно до червня 2026 року.

"Також частково обмежать рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською", - додали у Київській міській держадміністрації.

Де саме в Києві перекривають рух для пішоходів і транспорту (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що йдеться про локацію на правому березі Дніпра неподалік станції метро "Видубичі" та Південного мосту в Голосіївському районі Києва (в цілому Саперно-Слобідська вулиця пролягає від проспекту Науки до Південного мосту).

З чим пов'язані обмеження та що робити пішоходам і водіям

Громадянам повідомили, що запроваджені обмеження пов'язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст".

Наголошується, що у цей період рух пішоходів й автотранспорту буде здійснюватись за тимчасовою схемою організації дорожнього руху (ОДР), погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві.

"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у столичній держадміністрації.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)