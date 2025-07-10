В Киеве закрывают важный пешеходный мост и меняют движение транспорта: где именно (карта)

Где именно и как надолго перекрывают движение для пешеходов и транспорта

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что пешеходный мост над улицей Саперно-Слободской перекрывают:

с четверга, 10 июля;

ориентировочно до июня 2026 года.

"Также частично ограничат движение транспорта по улице Саперно-Слободской", - добавили в Киевской городской госадминистрации.

Где именно в Киеве перекрывают движение для пешеходов и транспорта (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Стоит отметить, что речь идет о локации на правом берегу Днепра недалеко от станции метро "Выдубичи" и Южного моста в Голосеевском районе Киева (в целом Саперно-Слободская улица пролегает от проспекта Науки до Южного моста).

С чем связаны ограничения и что делать пешеходам и водителям

Гражданам сообщили, что введенные ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на сооружении, которые будут выполнять специалисты КП "Киевавтодормост".

Отмечается, что в этот период движение пешеходов и автотранспорта будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения (ОДР), согласованной с Управлением патрульной полиции в городе Киеве.

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в столичной госадминистрации.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)