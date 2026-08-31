У Києві закликають збудувати підземні паркінги-укриття біля метро: де саме

У Києві зареєстрували петицію з пропозицією облаштувати комунальні підземні паркінги подвійного призначення біля ключових станцій метро на Лівому березі. Такі об'єкти пропонують використовувати також як укриття.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
Авторка петиції Марія Осіпова звертає увагу на проблеми, які виникають на Лівому березі столиці під час тривалих повітряних тривог. За її словами, через зупинку наземного транспорту та обмеження руху мостами мешканці можуть опинятися у великих скупченнях людей або заторах.
У петиції пропонують створити мережу муніципальних підземних паркінгів-укриттів біля ключових транспортних вузлів. Зокрема, йдеться про райони станцій метро:
Авторка вважає, що такі об'єкти мають одночасно вирішувати питання безпеки та паркування.
У петиції пропонують проєктувати об'єкти з урахуванням вимог цивільного захисту. Серед іншого, йдеться про:
Водночас у Києві підземні паркінги вже розглядають як споруди подвійного використання. Департамент муніципальної безпеки КМДА раніше зазначав, що паркінги можуть належати до фонду захисних споруд цивільного захисту.
Власників приватних підземних паркінгів закликали подавати заявки на включення таких приміщень до відповідного фонду.
Окремо авторка петиції пропонує зробити майбутні об'єкти платними муніципальними парковками. На її думку, це дозволить водіям залишати автомобілі біля транспортних вузлів, зменшити навантаження на мости та водночас забезпечити надходження до міського бюджету.
Також у петиції пропонують резервувати земельні ділянки біля станцій метро для об'єктів цивільного захисту та не допускати їх хаотичної забудови.
Зараз це лише громадська ініціатива, а не затверджений Київрадою проєкт будівництва. Щоб петицію розглянули, вона має набрати необхідні 6 000 голосів.
Водночас Київ уже має систему укриттів, до якої входять, зокрема, підземний простір метро, підземні паркінги та інші споруди підземного простору. Актуальна мапа укриттів доступна на порталі міста та в застосунку "Київ Цифровий".
Головне: авторка петиції пропонує не просто будувати паркінги, а створювати об'єкти подвійного призначення, які в разі небезпеки можуть використовуватися як укриття. Водночас конкретних рішень про будівництво чотирьох таких об'єктів міська влада наразі не ухвалювала.
Читайте також про те, що з початку 2026 року в Україні перевірили майже 600 укриттів та місць тимчасового перебування ВПО. Майже у кожному п'ятому об'єкті виявили порушення санітарно-гігієнічних вимог.
Раніше ми писали про те, що нещодавно в Києві спалахнули обговорення щодо доречності встановлення наметів на станціях метро під час масованих російських атак. Частина киян наголошує, що вони займають забагато місця в укриттях.