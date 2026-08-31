В Киеве призывают построить подземные паркинги-укрытия возле метро: где именно

В Киеве зарегистрировали петицию с предложением обустроить подземные коммунальные паркинги двойного назначения возле ключевых станций метро на Левом берегу. Такие объекты предлагают использовать также в качестве укрытия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Автор петиции Мария Осипова обращает внимание на проблемы, возникающие на Левом берегу столицы во время продолжительных воздушных тревог. По ее словам, из-за остановки наземного транспорта и ограничения движения по мостам жители могут оказываться в больших скоплениях людей или пробках.
В петиции предлагают создать сеть муниципальных подземных паркингов-укрытий у ключевых транспортных узлов. В частности, речь идет о районах станций метро:
Автор считает, что такие объекты должны одновременно решать вопросы безопасности и парковки.
В петиции предлагается проектировать объекты с учетом требований гражданской защиты. Среди прочего, речь идет о:
В то же время, в Киеве подземные паркинги уже рассматривают как сооружения двойного использования. Департамент муниципальной безопасности КГГА ранее отмечал, что паркинги могут относиться к фонду защитных сооружений гражданской защиты.
Владельцев частных подземных паркингов призвали подавать заявки на включение таких помещений в соответствующий фонд.
Отдельно автор петиции предлагает сделать будущие объекты платными муниципальными парковками. По ее мнению, это позволит водителям оставлять автомобили возле транспортных узлов, уменьшить нагрузку на мосты и обеспечить поступления в городской бюджет.
Также в петиции предлагают резервировать земельные участки возле станций метро для объектов гражданской защиты и не допускать хаотической застройки.
Сейчас это лишь общественная инициатива, а не утвержденный Киевсоветом проект строительства. Чтобы петиция была рассмотрена, она должна набрать необходимые 6 000 голосов.
В то же время, Киев уже имеет систему укрытий, в которую входят, в частности, подземное пространство метро, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства. Актуальная карта укрытий доступна на портале города и в приложении "Киев Цифровой".
Главное: автор петиции предлагает не просто строить паркинги, а создавать объекты двойного назначения, которые в случае опасности могут использоваться в качестве укрытия. В то же время, конкретных решений о строительстве четырех таких объектов городские власти пока не принимали.
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Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве вспыхнули обсуждения по поводу уместности установки палаток на станциях метро во время массированных российских атак. Часть киевлян отмечает, что они занимают слишком много места в укрытиях.