В Киеве призывают построить подземные паркинги-укрытия возле метро: где именно

Что предлагают

Автор петиции Мария Осипова обращает внимание на проблемы, возникающие на Левом берегу столицы во время продолжительных воздушных тревог. По ее словам, из-за остановки наземного транспорта и ограничения движения по мостам жители могут оказываться в больших скоплениях людей или пробках.

В петиции предлагают создать сеть муниципальных подземных паркингов-укрытий у ключевых транспортных узлов. В частности, речь идет о районах станций метро:

"Славутич";

"Позняки";

"Харьковская";

"Левобережная".

Автор считает, что такие объекты должны одновременно решать вопросы безопасности и парковки.

Какими должны быть паркинги

В петиции предлагается проектировать объекты с учетом требований гражданской защиты. Среди прочего, речь идет о:

автономную вентиляцию;

санузлы;

доступ к технической и питьевой воде;

возможность продолжительного пребывания людей;

условия для временного отдыха и ночлега во время затяжных тревог.

В то же время, в Киеве подземные паркинги уже рассматривают как сооружения двойного использования. Департамент муниципальной безопасности КГГА ранее отмечал, что паркинги могут относиться к фонду защитных сооружений гражданской защиты.

Владельцев частных подземных паркингов призвали подавать заявки на включение таких помещений в соответствующий фонд.

Паркинги должны работать и в мирное время

Отдельно автор петиции предлагает сделать будущие объекты платными муниципальными парковками. По ее мнению, это позволит водителям оставлять автомобили возле транспортных узлов, уменьшить нагрузку на мосты и обеспечить поступления в городской бюджет.

Также в петиции предлагают резервировать земельные участки возле станций метро для объектов гражданской защиты и не допускать хаотической застройки.

Что будет дальше

Сейчас это лишь общественная инициатива, а не утвержденный Киевсоветом проект строительства. Чтобы петиция была рассмотрена, она должна набрать необходимые 6 000 голосов.

В то же время, Киев уже имеет систему укрытий, в которую входят, в частности, подземное пространство метро, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства. Актуальная карта укрытий доступна на портале города и в приложении "Киев Цифровой".

Главное: автор петиции предлагает не просто строить паркинги, а создавать объекты двойного назначения, которые в случае опасности могут использоваться в качестве укрытия. В то же время, конкретных решений о строительстве четырех таких объектов городские власти пока не принимали.