У Києві закликають збудувати підземні паркінги-укриття біля метро: де саме

У Києві зареєстрували петицію з пропозицією облаштувати комунальні підземні паркінги подвійного призначення біля ключових станцій метро на Лівому березі. Такі об'єкти пропонують використовувати також як укриття.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Що пропонують

Авторка петиції Марія Осіпова звертає увагу на проблеми, які виникають на Лівому березі столиці під час тривалих повітряних тривог. За її словами, через зупинку наземного транспорту та обмеження руху мостами мешканці можуть опинятися у великих скупченнях людей або заторах.

У петиції пропонують створити мережу муніципальних підземних паркінгів-укриттів біля ключових транспортних вузлів. Зокрема, йдеться про райони станцій метро:

"Славутич";

"Позняки";

"Харківська";

"Лівобережна".

Авторка вважає, що такі об'єкти мають одночасно вирішувати питання безпеки та паркування.

Якими мають бути паркінги

У петиції пропонують проєктувати об'єкти з урахуванням вимог цивільного захисту. Серед іншого, йдеться про:

автономну вентиляцію;

санвузли;

доступ до технічної та питної води;

можливість тривалого перебування людей;

умови для тимчасового відпочинку та ночівлі під час затяжних тривог.

Водночас у Києві підземні паркінги вже розглядають як споруди подвійного використання. Департамент муніципальної безпеки КМДА раніше зазначав, що паркінги можуть належати до фонду захисних споруд цивільного захисту.

Власників приватних підземних паркінгів закликали подавати заявки на включення таких приміщень до відповідного фонду.

Паркінги мають працювати і у мирний час

Окремо авторка петиції пропонує зробити майбутні об'єкти платними муніципальними парковками. На її думку, це дозволить водіям залишати автомобілі біля транспортних вузлів, зменшити навантаження на мости та водночас забезпечити надходження до міського бюджету.

Також у петиції пропонують резервувати земельні ділянки біля станцій метро для об'єктів цивільного захисту та не допускати їх хаотичної забудови.

Що буде далі

Зараз це лише громадська ініціатива, а не затверджений Київрадою проєкт будівництва. Щоб петицію розглянули, вона має набрати необхідні 6 000 голосів.

Водночас Київ уже має систему укриттів, до якої входять, зокрема, підземний простір метро, підземні паркінги та інші споруди підземного простору. Актуальна мапа укриттів доступна на порталі міста та в застосунку "Київ Цифровий".

Головне: авторка петиції пропонує не просто будувати паркінги, а створювати об'єкти подвійного призначення, які в разі небезпеки можуть використовуватися як укриття. Водночас конкретних рішень про будівництво чотирьох таких об'єктів міська влада наразі не ухвалювала.