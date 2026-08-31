У Києві горять склади після ворожого удару
У Деснянському районі Києва спалахнули складські приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Що відомо про пожежу в Деснянському районі
У Деснянському районі столиці сталося загоряння складських приміщень. На місце вирушили відповідні служби.
Наразі деталі щодо масштабу пожежі та можливих постраждалих уточнюються.
За словами очевидців у мережі, над місцем ураження видно великий стовп диму.
До цього Повітряні сили попереджали про атаку безпілотників. Йшлося про реактивні дрони, що рухалися в напрямку Києва.
Нагадаємо, напередодні експерти пояснювали, чому українській протиповітряній обороні складно збивати реактивні "Шахеди".
Швидкість таких дронів перевищує 400-450 кілометрів на годину, тому більшість дронів-перехоплювачів просто не встигають за ними.
Ворог цієї ночі та вранці бив і по інших регіонах України. Росія завдала авіаудару по Слов'янську на Донеччині бомбою ФАБ-500, внаслідок чого зруйновано під'їзд багатоповерхівки та десятки будівель отримали пошкодження. Є поранені.
Як повідомляло РБК-Україна, ворог також атакував термінал логістичної компанії "Нова пошта" на Одещині. Після удару там сталася пожежа.