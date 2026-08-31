В Киеве призывают построить подземные паркинги-укрытия возле метро: где именно
В Киеве зарегистрировали петицию с предложением обустроить подземные коммунальные паркинги двойного назначения возле ключевых станций метро на Левом берегу. Такие объекты предлагают использовать также в качестве укрытия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Что предлагают
Автор петиции Мария Осипова обращает внимание на проблемы, возникающие на Левом берегу столицы во время продолжительных воздушных тревог. По ее словам, из-за остановки наземного транспорта и ограничения движения по мостам жители могут оказываться в больших скоплениях людей или пробках.
В петиции предлагают создать сеть муниципальных подземных паркингов-укрытий у ключевых транспортных узлов. В частности, речь идет о районах станций метро:
- "Славутич";
- "Позняки";
- "Харьковская";
- "Левобережная".
Автор считает, что такие объекты должны одновременно решать вопросы безопасности и парковки.
Какими должны быть паркинги
В петиции предлагается проектировать объекты с учетом требований гражданской защиты. Среди прочего, речь идет о:
- автономную вентиляцию;
- санузлы;
- доступ к технической и питьевой воде;
- возможность продолжительного пребывания людей;
- условия для временного отдыха и ночлега во время затяжных тревог.
В то же время, в Киеве подземные паркинги уже рассматривают как сооружения двойного использования. Департамент муниципальной безопасности КГГА ранее отмечал, что паркинги могут относиться к фонду защитных сооружений гражданской защиты.
Владельцев частных подземных паркингов призвали подавать заявки на включение таких помещений в соответствующий фонд.
Паркинги должны работать и в мирное время
Отдельно автор петиции предлагает сделать будущие объекты платными муниципальными парковками. По ее мнению, это позволит водителям оставлять автомобили возле транспортных узлов, уменьшить нагрузку на мосты и обеспечить поступления в городской бюджет.
Также в петиции предлагают резервировать земельные участки возле станций метро для объектов гражданской защиты и не допускать хаотической застройки.
Что будет дальше
Сейчас это лишь общественная инициатива, а не утвержденный Киевсоветом проект строительства. Чтобы петиция была рассмотрена, она должна набрать необходимые 6 000 голосов.
В то же время, Киев уже имеет систему укрытий, в которую входят, в частности, подземное пространство метро, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства. Актуальная карта укрытий доступна на портале города и в приложении "Киев Цифровой".
Главное: автор петиции предлагает не просто строить паркинги, а создавать объекты двойного назначения, которые в случае опасности могут использоваться в качестве укрытия. В то же время, конкретных решений о строительстве четырех таких объектов городские власти пока не принимали.
Читайте также о том, что с начала 2026 года в Украине проверили около 600 укрытий и мест временного пребывания ВПЛ. Почти в каждом пятом объекте было выявлено нарушение санитарно-гигиенических требований.
Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве вспыхнули обсуждения по поводу уместности установки палаток на станциях метро во время массированных российских атак. Часть киевлян отмечает, что они занимают слишком много места в укрытиях.