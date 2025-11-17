UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві зафіксували перший мороз цієї осені: наскільки опустилась температура

У Київ прийшли перші морози (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві 16 листопада вперше цієї осені температура повітря опустилась нижче нуля. Це стало закінченням безморозного періоду, який тривав з 12 квітня - загалом 218 днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

У Києві зафіксували перші заморозки цієї осені

"За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 16 листопада у столиці вперше цієї осені температура повітря знизилась до -1,2 градуса, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 12 квітня - загалом 218 днів", - йдеться у повідомленні.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а рекордно довгий - 232 дні відмічений у 2023 році.

Безморозний період у Києві тривав 218 днів (фото: Facebook)

Осінь в Києві

У Києві 24 вересня зафіксували початок метеорологічної осені. "Старт сезону" розпочався на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура стабільно опускається нижче +15 градусів. За даними багаторічних спостережень, у столиці фіксувалися й рекордні дати її приходу. Найраніше осінь прийшла 25 серпня 1993 року, а найпізніше - лише 15 жовтня 2020-го.

Раніше ми писали про те, що середня температура повітря у столиці в жовтні 2025 року склала +8,6 градуса, що відповідає кліматичній нормі. А от опадів випало 157% місячної норми.

Читайте також про те, що уже завтра, 18 листопада, у деяких регіонах України можливий мокрий сніг і похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Києві