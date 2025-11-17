У Києві зафіксували перший мороз цієї осені: наскільки опустилась температура

У Києві зафіксували перші заморозки цієї осені

"За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 16 листопада у столиці вперше цієї осені температура повітря знизилась до -1,2 градуса, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 12 квітня - загалом 218 днів", - йдеться у повідомленні.

Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а рекордно довгий - 232 дні відмічений у 2023 році.

Безморозний період у Києві тривав 218 днів (фото: Facebook)