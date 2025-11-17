В Киеве зафиксировали первый мороз этой осени: насколько опустилась температура

Осень в Киеве осень в Киеве

В Киеве 24 сентября зафиксировали начало метеорологической осени. "Старт сезона" начался на неделю позже климатической нормы.

Метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже +15 градусов. По данным многолетних наблюдений, в столице фиксировались и рекордные даты ее прихода. Ранее всего осень пришла 25 августа 1993 года, а позже всего - только 15 октября 2020-го.

Ранее мы писали о том, что средняя температура воздуха в столице в октябре 2025 года составила +8,6 градуса, что соответствует климатической норме. А вот осадков выпало 157% месячной нормы.

