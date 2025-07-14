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У Києві заборонили рух фур: кому не можна їхати і як дізнатись про зняття обмежень

Понеділок 14 липня 2025 13:12
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У Києві заборонили рух фур: кому не можна їхати і як дізнатись про зняття обмежень Рух фур і вантажівок у Києві сьогодні заборонено (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 14 липня, Київ "закрили" для фур і великого вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Telegram.

Якого транспорту стосується заборона руху в Києві

"Увага!Сьогодні, 14-го липня, на території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Пояснюється, що заборона стосується транспорту:

  • фактичною масою понад 24 т;
  • навантаженням на вісь понад 7 т.

Як водіям дізнатись, коли знімуть обмеження

Водіям нагадали, що рішення про "закриття" столиці для вантажівок схвалили:

  • задля збереження дорожнього покриття;
  • через високі температурні показники повітря (+28 градусів за Цельсієм або й більше).

Уточнюється, що перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки - у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - наголосили у Патрульній поліції.

У Києві заборонили рух фур: кому не можна їхати і як дізнатись про зняття обмеженьПублікація правоохоронців (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Згодом повідомлялося, що забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Крім того, в Києві до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

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