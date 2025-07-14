В Киеве запретили движение фур: кому нельзя ехать и как узнать о снятии ограничений
Сегодня, 14 июля, Киев "закрыли" для фур и крупного грузового транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Telegram.
Какого транспорта касается запрет движения в Киеве
"Внимание! Сегодня, 14-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта", - говорится в сообщении правоохранителей.
Объясняется, что запрет касается транспорта:
- фактической массой более 24 т;
- нагрузкой на ось более 7 т.
Как водителям узнать, когда снимут ограничения
Водителям напомнили, что решение о "закрытии" столицы для грузовиков приняли:
- для сохранения дорожного покрытия;
- из-за высоких температурных показателей воздуха (+28 градусов по Цельсию или больше).
Уточняется, что переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки - в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подчеркнули в Патрульной полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Позже сообщалось, что запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Кроме того, в Киеве до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.
Читайте также о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.
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