В Киеве запретили движение фур: кому нельзя ехать и как узнать о снятии ограничений

Сегодня, 14 июля, Киев "закрыли" для фур и крупного грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Telegram.

"О снятии ограничения мы сообщим в нашем Telegram-канале", - подчеркнули в Патрульной полиции.

Уточняется, что переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки - в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Водителям напомнили, что решение о "закрытии" столицы для грузовиков приняли:

"Внимание! Сегодня, 14-го июля, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Позже сообщалось, что запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Кроме того, в Киеве до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

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