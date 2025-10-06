UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві з'являться цифрові перепустки для руху водіїв вночі: коли запрацюють зміни

У Києві запровадять цифрові спецперепустки для руху під час комендантської години (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві запровадять цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Коли в Києві з'являться цифрові спецперепустки

Згідно з інформацією КМДА, цифрові перепустки для пересування під час комендантської години будуть діяти у столиці з 2026 року.

Відповідне рішення схвалили на Раді оборони міста Києва.

Уточнюється, що Київській міській військовій адміністрації доручили при цьому:

  • спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ - розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;
  • звернутися до обласної адміністрації - із пропозицією запровадити цифрові перепустки також і в Київській області.

Повідомляється, що має бути також створена й впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.

Хто має право використовувати спецперепустку

Насамкінець киянам і гостям міста нагадали, що комендантська година у столиці триває:

  • з 00:00;
  • до 5:00.

"У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об'єктах критичної інфраструктури міста", - підсумували у прес-службі КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запланували перевірку спецперепусток, виданих для пересування вночі.

Крім того, керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що працює над впровадженням процесу цифровізації, який дозволить повністю скасувати паперові перепустки.

Читайте також, чи є в Україні покарання для порушників комендантської години та що пропонує змінити Кабінет міністрів.

