У Києві з'являться цифрові перепустки для руху водіїв вночі: коли запрацюють зміни

У Києві запровадять цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Згідно з інформацією КМДА, цифрові перепустки для пересування під час комендантської години будуть діяти у столиці з 2026 року.
Відповідне рішення схвалили на Раді оборони міста Києва.
Уточнюється, що Київській міській військовій адміністрації доручили при цьому:
Повідомляється, що має бути також створена й впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.
Насамкінець киянам і гостям міста нагадали, що комендантська година у столиці триває:
"У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об'єктах критичної інфраструктури міста", - підсумували у прес-службі КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві запланували перевірку спецперепусток, виданих для пересування вночі.
Крім того, керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що працює над впровадженням процесу цифровізації, який дозволить повністю скасувати паперові перепустки.
Читайте також, чи є в Україні покарання для порушників комендантської години та що пропонує змінити Кабінет міністрів.