Перепустки в комендантську годину у Києві. Реакція КМДА на заяву Ткаченка

Середа 13 серпня 2025 20:41
UA EN RU
Перепустки в комендантську годину у Києві. Реакція КМДА на заяву Ткаченка Фото: перепустки в комендантську годину у Києві (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

КМДА надала голові Київської міської військової адміністрації Тимуру Ткаченку всю наявну інформацію по перепустках для пересування у комендантську годину в січні 2025 року, а також пропозиції щодо цифровізації процесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

"Хочу внести ясність стосовно інформації про перепустки для пересування під час комендантської години. Із соціальних мереж стало відомо, що начальник КМВА невдоволений наданою йому інформацією. Однак на його прохання КМДА надала всю наявну інформацію ще на початку 2025 року. Разом із пропозиціями, як цифровізувати цей процес. Як керівник апарату, я неодноразово особисто підіймав перед начальником КМВА питання щодо необхідності цифровізації видачі перепусток. Однак ці пропозиції досі лишаються без розгляду", - зазначив Дмитро Загуменний.

Він нагадав, що нині чинні перепустки введені в дію 23 вересня 2024 року. Їх загальний надрукований тираж - 57 тисяч. До того, з 2022 року, формати перепусток кілька разів оновлювали.

"Право на видачу перепусток для пересування на час комендантської години мають Центральне управління Військової служби правопорядку, КМВА, КОДА, 12-й армійський Корпус Сухопутних військ ЗСУ. Загальний надрукований тираж нині діючих перепусток - 57 тисяч. Із якою частиною цих перепусток "розбиратиметься" КМВА? Може, варто не тільки публічно говорити про те, що всі заважають та неправильно виконують доручення, а й конструктивно спілкуватися та спільно працювати на благо міста та країни?" - додав керівник апарату КМДА.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.info викрили в Києві нічний ринок таксі, який працює під час комендантської години.

Після цього керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що працює над впровадженням процесу цифровізації, яка дозволить повністю скасувати паперові перепустки, і йому не вистачає лише інформації від КМДА.

"Ми ведемо перемовини з усіма ключовими сервісами для легальної роботи перевезень вночі виключно під соціальні потреби. Ця робота триває вже кілька місяців. Ми усвідомлюємо прикладну і громадянську важливість. Просто поки не буде результату, вважаю передчасним про це говорити", - додав Ткаченко.

