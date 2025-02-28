У Києві перевірять спецперепустки, видані для пересування вночі: що відомо

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірку спеціальних перепусток, виданих громадянам для пересування у столиці під час дії комендантської години. Деякі з них можуть бути вилучені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника КМВА Євгена Ієвлєва в ефірі "Новини.LIVE".

Зміст

Що відомо про перевірку спецперепусток у Києві

Речник Київської міської військової адміністрації повідомив, що питання зі спеціальними перепустками насправді "дуже глибоке".

"І тут питання навіть не тільки у формальності, скільки ще й у моралі - рівні, чи не рівні люди між собою", - уточнив Ієвлєв.

За його словами, КМВА нині відомі певні цифри: "що Київська міська державна адміністрація видала близько 9 тисяч таких перепусток".

"І ми маємо підстави вважати, як Київська міська військова адміністрація, що якась кількість цих перепусток була видана, скажімо так, людям, які не зовсім мають потребу пересуватися в комендантську годину", - наголосив речник.

З огляду на це головою КМВА Тимуром Ткаченком була ініційована перевірка "всіх таких перепусток".

"У результаті цієї перевірки перепустки будуть вилучені. Є певний алгоритм випрацьований. Це питання також підніметься на найближчому засіданні Ради оборони Києва", - розповів Ієвлєв.

Він повідомив, що:

по-перше, ці перепустки будуть вилучені;

по-друге - надалі вже майже розроблений алгоритм, за яким будуть видаватися такі перепустки.

"Я зараз не хочу розкривати всіх напрацювань, бо буде гарний продукт, який ми запропонуємо містянам", - зазначив речник КМВА.

Водночас він наголосив, що "такі перепустки будуть точно потрапляти в руки тим особам, які дійсно потребують пересування в комендантську годину територією міста Києва".

Правила комендантської години й отримання перепусток

Комендантська година в Києві, запроваджена на тлі повномасштабного вторгнення РФ, триває з 00:00 до 05:00.

У цей час містянам і гостям столиці:

заборонено перебувати на вулиці;

заборонено перебувати у громадських місцях;

заборонено переміщатися транспортом без спецперепустки;

заборонено переміщатись пішки;

необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

Виходити з оселі можна тільки для того, щоб дійти до найближчого укриття - у разі оголошення повітряної тривоги.

За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушників можуть затримувати та доставляти до підрозділів Національної поліції України.

Облік та видачу перепусток, які надають право на пересування транспортними засобами під час комендантської години, забезпечує Військовий комендант міста Києва - начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву та Київській області).

Спецперепустки можуть видавати тим, хто працює в секторі безпеки та оборони України, на критичній інфраструктурі міста та в органах державної влади.

З 23 вересня 2024 року в Києві змінили формат спецперепусток. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив тоді, що "періодичне оновлення перепусток - вимушений крок, який підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави".

Варто зазначити також, що спецперепустки не можна розміщувати під лобовим склом машини або на іншому видному місці. Їх необхідно пред'являти винятково на вимогу правоохоронних органів або уповноважених осіб.