В Киеве появятся цифровые пропуска для движения водителей ночью: когда заработают изменения

Когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска

Согласно информации КГГА, цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа будут действовать в столице с 2026 года.

Соответствующее решение приняли на Совете обороны города Киева.

Уточняется, что Киевской городской военной администрации поручили при этом:

совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ - разработать и утвердить приказ и порядок их использования;

обратиться в областную администрацию - с предложением ввести цифровые пропуска также и в Киевской области.

Сообщается, что должна быть также создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.

Кто имеет право использовать спецпропуск

В завершение киевлянам и гостям города напомнили, что комендантский час в столице продолжается:

с 00:00;

до 5:00.

"В это время пропусками для перемещения автомобилей и спецтранспорта в комендантский час могут пользоваться лица, работающие в секторе безопасности и обороны Украины и на объектах критической инфраструктуры города", - подытожили в пресс-службе КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)