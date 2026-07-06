У Києві вже семеро загиблих через обстріл, людей шукають під завалами

Що відомо про атаку РФ по Києву

Російські окупанти в ніч на 6 липня атакували Київ балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Зафіксували руйнування, займання та падіння уламків одразу у двох районах міста.

Також цієї ночі Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" та ракет зі стратегічної авіації.

Напередодні президент Зеленський попереджав, що РФ готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО.