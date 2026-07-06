RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве уже семеро погибших из-за обстрела, людей ищут под завалами

04:52 06.07.2026 Пн
1 мин
Что известно о последствиях атаки оккупантов на данный момент?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)

В столице после обстрела оккупантов РФ количество погибших достигло семи человек. Спасатели ГСЧС продолжают искать горожан под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко и сообщения главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

По данным Кличко, из дома в Подольском районе, где произошло частичное разрушение, спасатели вывели 15 человек. С верхних этажей сняли троих женщин и 6 детей.

Мэр отметил, что в доме произошло разрушение квартир по обе стороны здания. Сейчас продолжаются поиски пострадавших.

Всего в столице уже 24 пострадавших, но семеро человек, к сожалению, погибли, проинформировал Ткаченко. Двое пострадавших госпитализированы, сообщил Кличко.

Также в Голосеевском районе пожар в пятиэтажке.

Что известно об атаке РФ по Киеву

Российские оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. Зафиксировали разрушение, возгорание и падение обломков сразу в двух районах города.

Также в эту ночь Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" и ракет по стратегической авиации.

Президент Зеленский предупреждал, что РФ готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева