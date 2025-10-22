У Києві вже 19 постраждалих через атаку, п'ятеро з них - діти, - Кличко

У Києві після ворожої нічної комбінованої атаки кількість поранених зросла до 19 чоловік, серед постраждалих - п'ятеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Кількість постраждалих зросла до 19. Із них пʼятеро дітей. Госпіталізовані 4 дитини та 5 дорослих. Інші отримують допомогу амбулаторно", - заявив Кличко.

Комбінований удар по Україні вночі 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Так, під ударом РФ була столиця. Наразі наслідки фіксуються у кількох районах Києва.

Також росіяни вночі атакували Київську область. В результаті ворожого обстрілу є загиблі та поранені, пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Серед жертв обстрілу – молода жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.

Також стало відомо, що у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

Окрім того, у Запоріжжі більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ. Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. Також в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.

Армія РФ атакувала також Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

Російські ракети та дрони атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілів 27 населених пунктів залишились без електрики.

Також у Полтавській області після атак РФ у ніч на 22 жовтня пошкоджень зазнали обʼєкти нафтогазової промисловості.